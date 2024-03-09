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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مايوركا

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

بدأ برشلونة استعادة توازنه في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، بعد البداية السيئة للفريق في المسابقة.

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واستطاع البارسا تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ال 28 من عمر الدوري الإسباني للموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني 
ترتيب الدوري الإسباني 

يأتي برشلونة في وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، حيث خاض لقاء أكثر من ريال مدريد، والذي يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، وجيرونا ثالث الترتيب بشكل مؤقت برصيد 59 نقطة.

تفاصيل فوز برشلونة على ريال مايوركا

أتى فوز البلوجرانا على ريال مايوركا بهدف سجله الدولي الإسباني لامين يامال في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة، حيث سيطر البارسا على مجريات اللقاء، لينجح الإسباني الشاب من أصول مغربية في تسجيل هدف الفوز للبلوجرانا واقتناص الثلاث نقاط.

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