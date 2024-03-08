مورينيو يعلق على فوز الأهلي بكأس مصر أمام الزمالك

علق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وروما السابق، على فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بلقب كأس مصر للموسم الماضي 2023/2024.



وتحدث جوزيه مورينيو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الأهلي حقق الفوز من دون مجازفة ومن ثم فاز باللقب، من الصعب أن تقول النتيجة عادلة، لكي نكون عادلين كان يجب أن تذهب المباراة للأشواط الإضافية".

وأكمل: "الأندية والفرق الكبيرة لديها شيء سحري واستثنائي، هناك من يسميه الحظ وآخرين يسمونه الخبرة، أو حماية من السماء، لكن عادة الفرق الكبيرة عندما تصل للحظات الحاسمة تفوز".

وتابع مورينيو تصريحاته: "لم يكن هناك من جازف من أجل الفوز، الأهلي سجل والزمالك لعب مباراة كبيرة، سيعودون حزينين لكن بفخر، والأحمر فاز بـ لقب تاريخي يضاف إلى سجلهم العظيم في أمسية رائعة وتنظيم مميز، كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية".

وكان الأهلي قد نجح في التتويج بكأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي، بالمملكة العربية.