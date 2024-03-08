الجمعة 08 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثة سيدة وشاب بالبحر اليوسفي في المنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة ، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة أربعينية  ، داخل مجرى البحر اليوسفي، بعد الإبلاغ عن تغيبها عن منزلها بقرية دلقام العطيفى، التابعة لمركز سمالوط غرب شمال المحافظة . 

 

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط ، يفيد بالعثور علي جثة سيدة تدعى " ثنيه غ. " داخل مجرى البحر اليوسفي ناحية قرية ساقية داقوف ، و المبلغ بتغيبها من اول امس الأربعاء ، وعلى الفور، شكل اللواء مدير الأمن، فريق بحث جنائي للوقوف علي اسباب الواقعة  ، برئاسته ورئاسه اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية  ، وضم اللواء احمد الحيني المساعد والمشرف علي مركز سمالوط ، والعقيد محمود الحلواني مأمور المركز، والمقدم عبد الرحمن الغزاوى ، ومعاونيه الرائدان محمد ضيف، محمد أبو العزائم. 

 

وباجراء التحريات الاولية للرائد عبد الرحمن الغزاوي ، تبين ان السيدة تعانى من مرض نفسى حسب ماذكر احد اهليتها ، مقدمين التقارير الطبية المثبتة بذلك  ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وانتدبت النيابة العامة  ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، والذي اثبت في تقريره عدم وجود شبهه جنائية ، وان الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وبمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف ، أو ضرب بالجسد او اي شبهه من الشبهات الجنائية.

 

وأمرت النيابة العامة اليوم الجمعة  ، التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة ، وتسليم الجثمان  للأهلية، وفي سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالى ، قد عثروا جثة عامل، داخل مجرى البحر اليوسفي ، بعد الإبلاغ عن تغيبه عن منزلة بقرية بني خالد ، التابعة لمركز ومدينة مغاغة. 

 

ترجع وقائع الأحداث إلى تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا، بلاغا من أحد المواطنين بقرية بني خالد ، التابعة لمركز مغاغة ، بتغيب ع. م  29 سنة)، متزوج ، ومقيم بقرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة ، في ظروف غامضة ، عقب خروجه بدراجة البخارية .

 

وقد تم العثور على جثة الشاب، بعد خمسة أيام من اختفاءه بمجرى البحر اليوسفي ، على الحدود الشمالية للمحافظة، بمركز الفشن، بمحافظة بني سويف، وتم انتشال جثة الشاب ، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الفشن المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت النيابة العامة بمركز مغاغة ، الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الواقعة ، عرض الجثمان على مفتش الصحة ، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

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