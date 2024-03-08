العثور على جثة سيدة وشاب بالبحر اليوسفي في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة ، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة أربعينية ، داخل مجرى البحر اليوسفي، بعد الإبلاغ عن تغيبها عن منزلها بقرية دلقام العطيفى، التابعة لمركز سمالوط غرب شمال المحافظة .

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط ، يفيد بالعثور علي جثة سيدة تدعى " ثنيه غ. " داخل مجرى البحر اليوسفي ناحية قرية ساقية داقوف ، و المبلغ بتغيبها من اول امس الأربعاء ، وعلى الفور، شكل اللواء مدير الأمن، فريق بحث جنائي للوقوف علي اسباب الواقعة ، برئاسته ورئاسه اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، وضم اللواء احمد الحيني المساعد والمشرف علي مركز سمالوط ، والعقيد محمود الحلواني مأمور المركز، والمقدم عبد الرحمن الغزاوى ، ومعاونيه الرائدان محمد ضيف، محمد أبو العزائم.

وباجراء التحريات الاولية للرائد عبد الرحمن الغزاوي ، تبين ان السيدة تعانى من مرض نفسى حسب ماذكر احد اهليتها ، مقدمين التقارير الطبية المثبتة بذلك ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وانتدبت النيابة العامة ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، والذي اثبت في تقريره عدم وجود شبهه جنائية ، وان الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وبمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف ، أو ضرب بالجسد او اي شبهه من الشبهات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة اليوم الجمعة ، التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة ، وتسليم الجثمان للأهلية، وفي سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالى ، قد عثروا جثة عامل، داخل مجرى البحر اليوسفي ، بعد الإبلاغ عن تغيبه عن منزلة بقرية بني خالد ، التابعة لمركز ومدينة مغاغة.

ترجع وقائع الأحداث إلى تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا، بلاغا من أحد المواطنين بقرية بني خالد ، التابعة لمركز مغاغة ، بتغيب ع. م 29 سنة)، متزوج ، ومقيم بقرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة ، في ظروف غامضة ، عقب خروجه بدراجة البخارية .

وقد تم العثور على جثة الشاب، بعد خمسة أيام من اختفاءه بمجرى البحر اليوسفي ، على الحدود الشمالية للمحافظة، بمركز الفشن، بمحافظة بني سويف، وتم انتشال جثة الشاب ، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الفشن المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت النيابة العامة بمركز مغاغة ، الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الواقعة ، عرض الجثمان على مفتش الصحة ، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.