طبيب مسالك بولية يكشف الأعراض المبكرة للفشل الكلوي

يعد العلاج الغذائي أحد المكونات المهمة للعلاج المعقد لأمراض المسالك البولية، وتقل فعالية الأدوية إذا لم تتبع النظام الغذائي الصحيح، يسمح لك النظام الغذائي بتجنب المضاعفات والتعافي بشكل أسرع من المرض.

ويقول ديمتري دورونشوك، طبيب المسالك البولية في المعهد الفيدرالي لميزانية الدولة، والمركز العلمي والسريري الفيدرالي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، عن منشور "البطولة": "يمكن تقسيم المنتجات المفيدة للجهاز البولي إلى مجموعات اعتمادًا على تأثيرها على الجسم".

لتنشيط وظائف الكلى، يجب عليك شرب المزيد من السوائل يعمل الماء على تنظيف القنوات البولية، ويقلل من تركيز الفضلات والسموم التي تفرز في البول، ويتم تسهيل ذلك من خلال إدراج البطيخ والتفاح والأناناس في النظام الغذائي.

الفيتامينات A و B6 مفيدة للجهاز البولي التناسلي، وهي موجودة في التوت الأزرق، والتوت البري، والتوت، والفراولة، والزنجبيل، والعنب الأحمر، والمكسرات، وتعمل هذه المنتجات على تحسين أداء الكلى والمثانة، وتقليل تركيز الأكسالات في الدم، وهي أحد العوامل في الوقاية من تحص بولي.

تحدثت أخصائية أمراض الكلى إيكاترينا شميلكو خصيصًا لـ MedicForum عن الأعراض التي توضح وجود خطأ ما في الكلى.

ويمكن أن يتطور الفشل الكلوي (RF) تدريجيًا، وقد تمر المراحل المبكرة دون أن يلاحظها أحد ومع ذلك، هناك بعض الأعراض والعلامات الشائعة التي قد تشير إلى مشاكل مبكرة في الكلى، ومن المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن أسباب مختلفة، و يقول شميلكو: "الطبيب وحده هو الذي يمكنه إجراء تشخيص دقيق".

تشمل الأعراض المبكرة للفشل الكلوي ما يلي:

- تغيرات في تكرار التبول زيادة تكرار التبول، خاصة في الليل وانخفاض كمية البول في كل مرة تتبول فيها.

- التورم واحتباس السوائل، التورم حول العينين أو الوجه أو الذراعين أو الساقين احتباس السوائل.

- زيادة الوزن المفاجئة التعب والضعف، الشعور بالتعب والضعف العام، وفقدان الطاقة والاهتمام بالأنشطة اليومية.

- مشاكل في الشهية فقدان الشهية أو تغيرات في إدراك مذاق الطعام. طعم معدني في الفم.

- مشاكل في النوم/ الأرق أو الاستيقاظ ليلاً.

- تركيز البول، بول داكن أو غائم وقد يحتوي البول على رغوة بسبب محتواه العالي من البروتين.

- ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم.