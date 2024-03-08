موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الفضيل، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، إذ يوافق أول أيام رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس طبقًا للحسابات الفلكية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان المبارك.

الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

الفجر:- 4:43 ص.

المغرب:- 6:01 م.

الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة.

الفجر 4:42 ص.

المغرب 6:02 م.

الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة.

الفجر 4:40 ص.

المغرب 6:02 م.

الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة.

الفجر 4:39 ص.

المغرب 6:03 م.

الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة.

الفجر 4:38 ص.

المغرب 6:03 م.

السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة.

الفجر 4:37 ص.

المغرب 6:04 م.

الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة.

الفجر 4:35 ص.

المغرب 6:05 م.

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة.

الفجر 4:34 ص.

المغرب 6:05 م.

الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة.

الفجر 4:33 ص.

المغرب 6:06 م.

الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة.

الفجر 4:32 ص.

المغرب 6:07 م.

الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة.

الفجر 4:30 ص.

المغرب 6:07 م.

الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة.

الفجر 4:29 ص.

المغرب 6:08 م.

السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة.

الفجر 4:28 ص.

المغرب 6:08 م.

الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة.

الفجر 4:26 ص.

المغرب 6:09 م.

الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة.

الفجر 4:25 ص.

المغرب 6:10 م.

الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة.

الفجر 4:24 ص.

المغرب 6:10 م.

الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة.

الفجر 4:22 ص.

المغرب 6:11 م.

الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة.

الفجر 4:21 ص.

المغرب 6:11 م.

الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة.

الفجر 4:20 ص.

المغرب 6:12 م.

السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة.

الفجر 4:18 ص.

المغرب 6:13 م.

الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة.

الفجر 4:17 ص.

المغرب 6:13.

الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة.

الفجر 4:16.

المغرب 6:14.

الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54.

الفجر 4:14 ص.

المغرب 6:14 م.

الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين.

الفجر 4:13 ص.

المغرب 6:15 م.

الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق.

الفجر 4:12 ص.

المغرب 6:16 م.

الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق.

الفجر 4:10 ص.

المغرب 6:16 م.

السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق.

الفجر 4:09 ص.

المغرب 6:17 م.

الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق.

الفجر 4:08 ص.

المغرب 6:18 م.

الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة.

الفجر 4:06 ص.

المغرب 6:18 م.

الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

الفجر 4:05 ص.

المغرب 6:19 م.