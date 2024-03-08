ثقافة الفيوم تناقش ديوان "غنوة الليل الحزين" 

نظم نادي أدب إطسا لقاء بمكتبة الفيوم العامة لمناقشة ديوان "غنوة الليل الحزين" للشاعر محمد ياسين الكاشف، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة.

شارك في اللقاء الشعراء سعيد شحاته، مصطفى الجارحي، سيد لطفي السيد، بمصاحبة صوت النيل المطرب والملحن أحمد صالح، وأداره القاص والأديب عويس معوض رئيس نادي أدب إطسا، وبحضور نخبة من مثقفي ومبدعي الفيوم والقاهرة.

استهل الشاعر محمد ياسين اللقاء بعدد من قصائده منها "حبيبتى اللي في خيالي"، ثم تحدث الشاعر سيد لطفي عن بداية ظهور اللغة العربية، وبداية الشعر العربي، موضحا سبب تنوع اللهجات العربية، وأن شعر العامية يمتاز بجمال وسهولة نطقه وروعة معانيه على آذان المتلقى، كما في ديوان "غنوة الليل الحزين"، واصفا شاعر الديوان بأن موهبته كالبحر.

وأضاف "لطفي" أنه وجد تشابها بين عنوان الديوان "غنوة الليل الحزين" وفيلم "طائر الليل الحزين"، ووجه الارتباط هنا أن البطل في الفيلم يبحث عن العدالة كما هو حال البطل فى هذا الديوان مظلوم أيضا يبحث عن العدالة وحبه المفقود، كما طرح "لطفي" تساؤلات الشاعر داخل الديوان مبديا إعجابه بالألفاظ المستخدمة والأسلوب.

وفي كلمته، أبدى الشاعر سعيد شحاته إعجابه بالديوان، لكنه علق على اختيار عنوان الديوان، وأنه كان لابد من اختيار عنوان أكثر قوة، فالعنوان دائما ما يكون العتبة الأولى للديوان، مشيرا أنه كان من الافضل اختيار عنوان آخر من نسيج قصائد الديوان. ومن جهته، أعرب الشاعر مصطفى الجارحي عن إعجابه بالديوان وسهولة معانيه، والصور الجمالية، والتى لا تصيب القارئ بالملل.

ديوان "غنوة الليل الحزين" يضم 12 قصيدة من شعر العامية المصرية..

يذكر أن ديوان غنوة الليل الحزين صادر عام 2023، ويضم 12 قصيدة من شعر العامية المصرية منها "معلش ياقلبي، لمي الدور، أنا ما أذيتش غير نفسي"، وتدور قصائده حول مزيج من الحب والرومانسية. فيما تضمن اللقاء عددا من الأغنيات للفنان أحمد صالح منها؛ "عاشق وسارح في البلاد درويش، "واحشنى يا عزيز رمشي، أرجع وطير يا حمام".

جاء اللقاء ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وضمن برنامج متنوع للفرع بمواقعه التابعة.