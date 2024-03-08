الشرقية: تنفيذ برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية بمركز شباب الحلوات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، فاعليات برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية والذي تم تنفيذه على مدار ثلاث أيام بمركز شباب الحلوات التابع لإدارة شباب الإبراهيمية.

يستهدف برنامج «مشواري» المرحلة العمرية من ١٠ وحتى ١٤ سنة بمشاركة ٥٠ متدرب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية يقدم مفاهيم «الوعي الذاتي» للفرد، وكيف يساعده على معرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في مقابلات العمل، والتعامل مع الآخرين، واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراته، ومعرفة التحديات التى تواجة الشخص، وكيفية العمل على تحسينها، واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير.

وأشار إلى أن برنامج «مشواري» موجه لتدريب الفئة العمرية على مهارات حل المشكلات، وصنع القرار، والتعرف على ماهية القرار، ومعرفة أساليب اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية، ووضع الخطط المستقبلية، كما أن برنامج مشواري يهدف إلى تمكين الشباب والنشء من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

يشار إلى أن برنامج «مشواري» سيستمر تنفيذه بمراكز الشباب ضمن خطة الإدارة العامة للشباب، و الذي يستهدف المشاركين من النشء والشباب، وتتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتيه «معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارة إدارة الوقت» من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية.

نفذ البرنامج التدريبي «مشواري» تحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، وأيمن حمدي منسق البرنامج.