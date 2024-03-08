الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف بعد افتتاحه تجريبيا

سوق السيارات ببنى
سوق السيارات ببنى سويف

واصل  سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين ، والذي يعقد"كل يوم جمعة"  ، ويفتح أبوابه من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً  حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة من الفيوم والمنيا  ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق ، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " الجمعة الماضي " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة  المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ  لإدارة وتشغيل المشروع.

وكان يوم الافتتاح التجريبي " الجمعة الماضي " قد شهد دخول 300 سيارة ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، حيث بلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17  حالة بيع لسيارات لمواطنين) ، وذلك بمشاركة 36 معرضاً على مستوى مراكز ومدن  المحافظة.

 

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الجريدة الورقية