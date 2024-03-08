انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف بعد افتتاحه تجريبيا

واصل سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين ، والذي يعقد"كل يوم جمعة" ، ويفتح أبوابه من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة من الفيوم والمنيا ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق ، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " الجمعة الماضي " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع.

وكان يوم الافتتاح التجريبي " الجمعة الماضي " قد شهد دخول 300 سيارة ( 200 سيارة تابعة لأصحاب معارض وتجار السيارات + 100 سيارة تابعة لمواطنين)، حيث بلغ عدد حالات البيع 22 سيارة منها ( 5 حالات بيع بمعرفة أصحاب المعارض + 17 حالة بيع لسيارات لمواطنين) ، وذلك بمشاركة 36 معرضاً على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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