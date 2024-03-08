عاجل.. سفينة تتعرض لهجوم شرق عدن اليمنية

أعلنت الهيئة البحرية البريطانية عن هجوم استهدف سفينة على مسافة 50 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن اليمنية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، قالت القسام، في بيان عبر حسابها: إن قواتها اشتبكت مع القوة المكونة من 6 جنود، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏