لقي شخص حتفه ، إثر اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل اتجاه الكيت كات بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص في اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل بمنطقة إمبابة

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل بمنطقة إمبابة اتجاه الكيت كات بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث وتبين وجود جثة متفحمة داخل السيارة، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلبت سيارته .. مصرع ضابط شرطة في حادث بالمهندسين

كما لقي ضابط شرطة حتفه ، إثر تعرضه لحادث سير نتيجة انقلاب سيارته الملاكي، أعلى طريق المنصورية باتجاه ميدان لبنان بالمهندسين، وتم نقل جثمانه إلى أقرب مستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى طريق المنصورية تجاه ميدان لبنان بالمهندسين، والعثور على جثة، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين العثور على جثة ضابط شرطة، وتم نقله للمستشفى.