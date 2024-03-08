الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط تاجري بحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية بالقاهرة والإسكندرية

ضبط تاجر ألعاب نارية
ضبط تاجر ألعاب نارية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت القوات من ضبط تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة حال تواجده بمخزن مُستأجر "غير مُرخص" خاص به كائن بدائرة القسم.. وعُثر بحوزته على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
 

ضبط تاجر ألعاب نارية 

فيما تم ضبط  (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالاسكندرية)، وبحوزته أكثر من (25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).


يأتي ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل  على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

بالفحص والمعاينة  تبين أن العقار  بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مواد متعلقة

ضبط 370 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

ضابط تاجري أسلحة نارية بالقليوبية

بمناسبة حلول شهر رمضان .. زيارتين إستثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح

ضبط متهم بتمزيق جسد عامل في كفرالشيخ

قبل شهر رمضان الكريم .. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة والاسكندرية

ضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في المحافظات

ضبط تشكيل عصابي احترف تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية
الجريدة الورقية