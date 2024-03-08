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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: قصفنا موقع الراهب بقذائف المدفعية

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية ‌‏

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.  ‌‏

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: سقوط صواريخ عدة في منطقة شتولا بالجليل الغربي، بعد إطلاقها من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في أفيفيم، نطوعاه، وشتولا بالجليل الغربي.

 وفي وقت سابق، أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.

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