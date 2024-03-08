حزب الله: قصفنا موقع الراهب بقذائف المدفعية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية ‌‏

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: سقوط صواريخ عدة في منطقة شتولا بالجليل الغربي، بعد إطلاقها من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في أفيفيم، نطوعاه، وشتولا بالجليل الغربي.

وفي وقت سابق، أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.