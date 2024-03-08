الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أونروا: الوضع الإنسانى فى غزة كارثي والمجاعة تزداد يوميا (فيديو)

مجاعة غزة
مجاعة غزة

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، أن المجاعة في غزة تزداد يوما بعد يوم وما يزال الوضع كارثيًا.

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وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 37 سيدة تقتل يوميًا في غزة والنساء يتعرضن لأخطار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدةً أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والأوضاع لا تحتمل تأخيرها.

وأوضحت أنه يجب ألا يكون العاملون بالمجال الإنساني هدفًا للقصف الإسرائيلي ويجب ضمان سلامتهم، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال قوافل المساعدات بشكل آمن.

ضحايا غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، ️72% من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.

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