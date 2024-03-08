الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليوم العالمي للمرأة.. سيدات غزة قابضات على الجمر صامدات كالجبال (صور)

سيدات غزة
سيدات غزة

 "اليوم العالمي للمرأة".. في ظل ظروف معيشية لا تتحملها النساء، تحاولن سيدات غزة النجاة وسط حرب الإبادة الإسرائيلية، جميعهن فقدوا أطفالًا وأزواجًا ورغم الظروف نجدهن قابضات على الجمر صابرت كالجبال.

 انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيدات غزة، بالتزامن مع يوم المرأة.. اليوم العلمي للمرأة" وتحولن إلى محور حديث للعالم لما يمثلونه من صورة للصمود والقوة التي يتعجب لها الجميع.

 وجميعهن في زي واحد وهو إسدال الصلاة، الزي الرسمي والأوحد لسيدات غزة، حتى يستقبلن الشهادة وهن في ملابس تسترهن.

 هنا أم فقدت جميع صغارها، وهناك أخرى فقدت زوجها، وفي مكان آخر فتاة تحاول أن تعيل أشقاءها بعد أن فقدت والديها تحت القصف، قوة وصلابة تمتلكها سيدات غزة، عبر الزمان في ظل وجود الاحتلال.

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