محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان "

إفتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، معرض "أهلا رمضان" أمام استاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات من 15 إلى 20% على السلع المعروضة .





حضر فعاليات الإفتتاح أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور مختار همام والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.







يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالاسعار المناسبة لرفع العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.





وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمخلتف مراكز المحافظة، لافتا إلى إصدار توجيهات لكافة رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة.





وفي سياق متصل أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال قريشي مدير هيئة جون سنو، ووكلاء وزارات الصحة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.





ونقل السكرتير العام تحيات السيد محافظ الإقليم للحضور جميعا، مؤكدا على ضرورة تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية بمواجهة القضية السكانية، واستمرار وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الي ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة .





واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض ملخص الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، كما تناول المجلس عرض تطور بعض المؤشرات السكانية الخاصة بالمحافظة بداية من 2018، وحتى 2023م، كما تم عرض المسح الصحي الذي تجريه مديرية الصحة على مراكز المحافظة الجنوبية .