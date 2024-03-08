ضبطت الأجهزة الأمنية (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) حال تواجده بمخزن مُستأجر "غير مُرخص" خاص به كائن بدائرة القسم.. وعُثر بحوزته على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

قبل شهر رمضان الكريم .. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة والاسكندرية

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالاسكندرية) ، وبحوزته أكثر من (25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في المحافظات

كما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن ( الأقصر، الشرقية، شمال سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية لحائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن الأقصر؛ ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى - دراجة نارية).

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين"– فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.