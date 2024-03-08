الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التشيك تقود حملة لجمع التبرعات لشراء قذائف لأوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على شبكة التواصل الاجتماعي Х، إن حلفاء كييف جمعوا الأموال لشراء 300 ألف قذيفة وذلك في إطار مبادرة التشيك لشراء ذخيرة لأوكرانيا.

 

وحسب روسيا اليوم، أضاف: "لقد تمكنا حتى الآن من جمع أموال كافية لشراء الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف قذيفة مدفعية".

ولكن رئيس الوزراء التشيكي، لم يحدد بالضبط المبلغ الذي تم جمعه. ووفقا له، يواصل حلفاء كييف البحث عن شركاء لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.

 

في وقت سابق أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل  أنه تم جمع الأموال بالكامل لدعم خطة بلاده لشراء 800 ألف قذيفة لأوكرانيا في دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، لم يذكر بافيل حجم مساهمة كل دولة على انفراد في ذلك.

 

وقبل ذلك، قال الرئيس التشيكي مؤتمر ميونيخ الأمني، إن براغ وجدت فرصا في الخارج للحصول على مئات الآلاف من قذائف المدفعية، التي يمكن تسليمها بسرعة إلى أوكرانيا، حال توفر الدعم المالي اللازم من الشركاء.

وحينها ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الدول الأوروبية تعتزم جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك.

 

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