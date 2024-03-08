تترات رمضان 2024| الراب والفلكلور الفلسطيني صفحة غنائية جديدة في الدراما

ألوان غنائية جديدة يحملها التتر الدرامي لموسم رمضان 2024، على رأسها “الراب والفلكلور الفلسطيني”، اللذان يسردان قصص درامية مختلفة في الماراثون الدرامي لهذا العام.

الراب في أحداث مسلسل “لانش بوكس”

يأتي “الراب” في أحداث مسلسل لانش بوكس، مع المغنية المصرية بيري التي تقدم أغنية التتر بعنوان “عفاريت” وهي من كلماتها وألحانها، ويقول مطلعها "الستر والصحة و8 مليون، بعتر خمستاشر باكو في اليوم، معرض بورش وكده كده ذهب زود على دول اتنين تلاته مور، والخطة،الفخمة دي جايبة نصيبها، الفرصة جت لنا جت في طريقنا،وزته جمجمته ييجي عالسكة، توء توء، اصحى ولا.

بيري

شاركت بيري مؤخرًا في أغنية “مملكة” مع أبيوسف التي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ولها العديد من إصدارات الراب التي أدخلتها المجال بنجاح.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي Good Girls، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

تدور أحداث مسلسل لانش بوكشة 30 حلقة عن 3 سيدات تجبرهن الظروف على التورط في جريمة سرقة وتتوالى عليهم الأحداث والمفاجآت في قالب كوميدي اجتماعي.

قصة مسلسل لانش بوكس

حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

الفلكلور الفلسطيني يزين أحداث مسلسل مليحة

أما الفلكلور الفلسطيني والتي ترن أجراسه في حكايات مسلسل “مليحة” ذو الأحداث المستلهمة من القضية الفلسطينية .

خالد حماد

سيعتمد الموسيقي خالد حماد في التتر الموسيقي لمسلسل مليحة على الفلكلور الفلسطيني الأمر الذي سيزيد العمل متعة ويستكمل الصورة الفلسطينية الكاملة داخل العمل.

تحدث خالد حماد عن التتر قائلاً:" اعتمدت على الفلكلور الفلسطيني في صناعة موسيقى “مليحة” لتخرج الصورة الدرامية كاملةً ويدخل المشاهد بجميع حواسه في أحداثها".

أحداث مسلسل مليحة

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة ..دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد.