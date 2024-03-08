تكريم طلاب كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على المشاركة المتميزة لطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بفرقتيها الأولى والثانية بالمؤتمر السنوي الثاني لرابطة القناة للجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن مشاركة الطلاب في المؤتمرات تثري خبراتهم وتُعزز الجانب العملي لديهم.

فيما أشار الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن الطلاب شاركوا بالمؤتمر من خلال عرض بوستر Peptic ulcer للفرقه الأولى، Gall bladder stones للفرقة الثانية، في منافسة مع طلاب الفرقة الأولى والثانية لجامعة الزقازيق الأهلية، حيث تم عرض البوسترات بالمؤتمر وتقييمها من خلال لجنة تحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجهاز الهضمي برئاسة الدكتور عادل حسن أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ونائب رئيس الجامعة الأهلية وعضوية كل من :

اللواء طبيب مدحت السحار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات الشرطة

والدكتورة ميساء عبد الله استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الزقازيق

والدكتور محمد مجدي ممثلا عن جمعية القناة للجهاز الهضمي والكبد.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم جميع الفرق المشاركة.