عودة مهرجان موازين بعد توقف 3 سنوات

يشهد مهرجان “موازين” المغربي هذا العام عودة منتظرة بعد توقف دام 3 سنوات بسبب ظروف اجتياح فيروس كورونا، الذي سيجمع أبرز نجوم الغناء العربي في العاصمة المغربية الرباط.

تفاصيل الدورة الـ19 من مهرجان موازين:

يضم مهرجان موازين في دورته 19 عددًا كبيرًا من نجوم الغناء الذي سينطلق في يونيو المقبل، بجانب استضافة أصوات جديدة للمرة الأولى.

تأتي القائمة الأولية لنجوم الدورة الـ19 “راغب علامة، نانسي عجرم، مروان خوري، ماجد المهندس، بلقيس، محمد رمضان”.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.

ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.