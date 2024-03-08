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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والرياض بدوري روشن..والقناة الناقلة 

الهلال
الهلال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلا على نظيره الرياض اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر دوري روشن للموسم الحالي 2023-2024. 

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موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي


ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسه نادي النصر جمعهم من خوض 22 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في مواجهتين، فيما لم يتلق أي خسارة.


على الجانب الآخر يتواجد الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات وخمس تعادلات فيما تلقي 11 هزيمة.

موعد مباراة الهلال والرياض بدوري روشن 


ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والرياض في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت أبو ظبي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض اليوم في الدوري السعودي


وتذاع مباراة الهلال والرياض عبر قناة ssc1 hd وssc1 sd و qq sports live، بالإضافة إلى تطبيق shahid.

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