الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الري والهيئة الهندسية يبحثان موقف مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة فى مجال صيانة المنشآت المائية وأعمال حماية الشواطيء .

 

ورحب الدكتور سويلم باللواء العزازى معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الحرص على إستمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة فى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

وقد تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع إتفاقية إطارية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية فى أقرب وقت ، مع إستمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص المراحل اللاحقة من التعاون والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع .

 

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية لحماية المنطقة الشاطئية وطريق الكورنيش من النحر والتآكل الناتج عن الأمواج والنوات البحرية والتغيرات المناخية ، بالتزامن مع اعمال توسعة طريق الكورنيش الجارى تنفيذها .

 

كما تم الإتفاق على عقد إجتماع شهري بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الجانبين .

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