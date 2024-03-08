ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية؛ حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبي "الخطف، وتوصيل الأسلاك" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

ضبط 4 متهمين لسرقة شركة بالمقطم وعصابة سرقة الهواتف في المرج

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

كما ضبط عاملَين بإحدى الشركات لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

كما ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص من بينهم سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة- عدد من الأختام والأكلاشيهات "بأسماء جهات حكومية مختلفة"- 7 أجهزة وأدوات تستخدم فـى عملية التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- أصول بطاقات رقم قومى- صور ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.