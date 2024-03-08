موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

يخوض فريق الهلال مباراة قوية أمام الرياض مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

ويبحث الهلال عن استغلال الحالية المعنوية ومواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية بذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال آسيا بهدفين دون رد.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر ويحتل فريق الرياض المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة

موعد مباراة الهلال والرياض..

تنطلق مباراة الهلال والرياض مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية ssc1 hd.