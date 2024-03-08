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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل مدنيين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق

بوابة الوفد الإلكترونية

قال تلفزيون "كردستان24" الكردي، اليوم الجمعة، إن طائرات تركية قصفت منطقة شيلادزي بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مواطن ثالث.

 

وحسب العربية نت، نقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله إن المدنيين الثلاثة تعرضوا للقصف "أثناء توجههم لجمع الأعشاب الربيعية في المناطق الجبلية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وقصفت تركيا مرارا مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق بالطائرات والمدفعية بهدف القضاء على حزب العمال الكردستاني الانفصالي والذي يتخذ من هذه المنطقة مقرا له.

 

ومن جانبها، أكدت الحكومة العراقية عدة مرات رفضها لأي اعتداء على أراضي العراق، بما في ذلك إقليم كردستان الواقع بشمال البلاد.

 

وتشدد بغداد على أن من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق، وأنها لا تفرق بين مواطنيها.

 

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