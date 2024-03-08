سميرة سعيد تقتحم خزانه مايكل جاكسون وتغني أمام الميكروفون

خضعت النجمة سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة مستعرضه جمالها ورشاقة قوامها وأناقة المواكبة لأحدث صيحات موضة 2024؛ لتبهر متابعيها من جديد.

وبدت سميرة سعيد بإطلالة شبابية مزجت بين الشقاوة والأناقة على خطى النجم الراحل مايكل جاكسون الذي اشتهر بإطلالاته اللافته، حيث ارتدت بدلة صممت من الجلد الأسود المرصع بحبات الاكسسوارات النحاسية بالكامل لتعكس شباب روحها ومواكبتها لذوق هذا الجيل دون تكلف.

وظهرت وهي سعيدة وتغني أمام الميكروفون ، وتزينت ببعض الاكسسوارات الفضية المرصعه لتتناغم مع إطلالتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة بالكيرلي اللافت ووضعت مكياجًا صاخبا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

سميرة سعيد (10 يناير 1958 -)، مغنية مغربية تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية. وهي من مواليد الرباط، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم. بدأت مشوارها الفنّي في العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة. في سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة «إلهي» والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب وهذي الاغنية غنتها أيضًا بصوتها فيما بعد الفنانة المغربية لطيفة أمال وسجلت سميرة بعدها أغنية «سبحان الاله» من ألحان عبد السلام عامر والذي غناها بعد ذلك ايضاً الفنان عبد الهادي بالخياط ومن ثم شاركت سميرة في مسلسل تلفزيوني قدمه نزار مؤيد العظم من خلال 6 حلقات وتم تصوير المسلسل في استوديوهات عين الشق بالدار البيضاء وقدمت في المسلسل مجموعة أعمال مثل «قيس وليلى» و«شكونا إلى احبابنا» و«قل للمليحة» من خلال مشاركتها في مسلسل «مجالس الفن والأدب» الذي عرض في بداية عام 1969.

بعام 1969 وهي في سنّ الحادية عشر قدمت أغنية بعنوان «رمضان أقبل» من كلمات الشاعر مصطفى بدوي ولحن عبد الحميد بنبراهيم وبعدها في عام 1970 كان من المفترض أن تغني أغنية «معجزات ملك» التي لحنها لها الأستاذ عبد النبي الجيراري ولكن بسبب وقوع خلاف بينه وبين الفرقة الموسيقية لم تغنيها سميرة ومن ثم سجلها الفنان محمود الإدريسي بصوته وفي 16 يناير 1971 أصدرت سميرة سعيد اسطوانة لاغنية بعنوان «لقاء» وهي من كلمات محمد كواش ولحن عبد الله عصامي وهذي الاغنية كانت مفتاح شهرتها خارج وطنها المغرب بحدود الدول المجاورة مثل تونس والجزائر والتي تلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية فيها. سافرت إلى مصر في سنة 1977 وقدمت وقتها الاسطوانة المصرية الأولى لها والتي تحتوي على اغنيتين «الحب اللي أنا عايشاه» و«الدنيا كدة» وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية على مستوى الوطن العربي مثل دول الخليج «الكويت والإمارات وسلطنة عمان» وسوريا والعراق وغيرهم أثناء زيارتها إلى الإمارات التقت هناك مجموعة فنانين مثل جابر جاسم وعبادي الجوهر وطلال مداح والذين قدموا لها أعمال ليتم طرحها في ألبومها الخليجي الأول بعنوان «بلا عتاب». تعاملت منذ ذلك الحين مع أشهر الملحنين والمؤلفين، لقت تشجيع كبير من الفنان عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي، كما تتمتع سميرة بأعمال ناجحة جعلتها تتصدر قائمة أنجح المطربات في الوطن العربي والعديد أشادوا بفنها ومدرستها منهم أصالة وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وانغام وديانا حداد ولطيفة وذكري.

قدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها الاسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس «وسام القائد» في احتفالات عيد العرش 2009م. احيت سميرة سعيد حفلات ناجحة في مختلف دول العالم وصوّرت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو كليب.

تزوّجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات ثم تزوجت من رجل الأعمال «مصطفى النابلسي» الذي أنجبت منه ابنها الوحيد «شادي.

ولدت سميرة عبد الرزاق بن سعيد في مدينة الرباط عاصمة المغرب.وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب. شاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم. بدأت مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و(سبحان الالاه) ومن ثم (قول للمليحة) و(شكونا إلى احبابنا) و(قيس وليلى) بمشاركتها في مسلسل «مجالس الفن والأدب»، وأصدرت أول أسطوانة لها في 1971 بعنوان (لقاء). وانتقلت إلى القاهرة في 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما (الدنيا كده) و(الحب اللي انا عايشاه).

وأثناء وجودها في القاهرة وتحديدا في عام 1977 التقت بزميلها الفنان عبادي جوهر الذي كان يقيم حينها في القاهرة وذهبت برفقته وبرفقة الموسيقار بليغ حمدي إلى الإمارات حيث قدمت ألبوم باللهجة الخليجية (بلا عتاب) وقبل نزول الالبوم نزلت أغنية مشوار الحياة في الإذاعات وهي من ألحان طلال مداح وكانت هي أول أغنية يتم تسجيلها من الألبوم الذي كان يضم أغاني من ألحان الفنان الإماراتي جابر جاسم واغنية لعبادي واغنية مشوار الحياة

تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنا بين عامي 1988 و1994 ، أما زواجها الثاني فهو من رجل أعمال مغربي وهو مصطفى النابلسي في 1994 وقد أنجبا طفلهما الوحيد شادي 1995 ، وهي حاليا غير متزوجة..

تعتبر الفنانة سميرة سعيد من أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن بعد وفاة الفنانة وردة الجزائرية. سميرة سعيد ومطربات جيلها هم: نعيمة سميح التي بدأت بعد سميرة بسنوات قليله جدآ وعزيزة جلال التي بدأت الغناء بعد سميرة بـ5 اعوام ومن الفنانين العرب ميادة الحناوي التي بدأت بعدها بـ 10 سنين وماجدة الرومي التي بدأت بعدها بـ7 سنين والفنانين وليد توفيق وهاني شاكر.

التمثيل

قدمت سميرة فيلم سينمائي واحد فقط في عام 1978 م بعنوان سأكتب اسمك على الرمال مع عزت العلايلي وناهد شريف وسمير صبري من إخراج المخرج المغربي عبد الله المصباحي وغنت سميرة في هذا الفيلم مجموعة من الأغاني الرائعة منها أغنية (يا دمعتى هدى) من الحان محمد الموجي و(شفت حبيبي) الحان خالد الأمير وسجلت ايضاً أغنية (إستعراض السعادة) من الحان منير مراد ولكن لم يتم طرحها لاسباب غير معروفه وايضآ شاركة في التمثيل في مسلسل مجالس الفن والأدب في عام 1969 م.