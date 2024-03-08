خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة على بعض المحافظات

طقس اليوم الجمعة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث يسود طقس دافء نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30% تفريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية