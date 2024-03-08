"زينة رمضان " تضيء شوارع الفيوم

شهر رمضان الكريم ومظاهره التى بدت واضحة فى شوارع الفيوم من خلال تعليق الزينة فى الشوارع..كما ازدحمت الشوارع بالسيارات والمواطنين الذين يرغبون فى شراء احتياجات الشهر الكريم وتشهد شوارع المدينة خلال هذه الايام زحام غير مسبوق .

فى مساكن السد العالى بمدينة الفيوم بدت الزينة بين العمارات السكنية والتى حرص الاطفال والكبار على المشاركة فى تعليقها وتسابق بعض اصحاب المحال فى تعليق الزينة مشتركة بين محالهم التجارية .

وفى حى السهراية بدت مظاهر الزينة فى الحى أستعدادا لاستقبال الشهر الكريم بالفرحة الرمضانية من زينة حيث تسابق قاطنى الحى فى تجهيزها وتعليقها والتي تضيف طابعا خاصا على البيوت والشوارع، ويشارك الكبار الأطفال فى صناعة الزينة وتركيبها لإدخال البهجة والسعادة عليهم مما يزيد من الأجواء الروحانية الجميلة لجميع أفراد الأسرة.

زينة جاهزة

وهناك بعض الشوارع فى مدينة الفيوم التى تألقت بالزينة الرمضانية التى يصنعها الاطفال من الورق او القماش او الاكياس والبعض يضعون فى وسطها فانوس ومؤخرا اصبحت الزينة تباع جاهزة فى المكتبات ويقبل الجميع على شراء هذه الزينة الجاهزة .

ةشاهدنا مجموعة من الاطفال اثناء صناعة الزينة وتركيبها واكدوا انهم سعداء بهذا العمل وكما يقول عمر سيد من ابناء مدينة الفيوم : طبعا كل سنة باعمل الزينة انا واصحابى وبنجمع فلوس نشترى حبال وورق وفى بعض الاوقات بنجيب اكياس بلاستيك وهى عملية بسيطة ونفرح بها عندما نمر فى الشارع انما هذا العام قمنا بشراء الزينة من المكتبة وقمنا بتعليقها فى شارعنا .

ويضيف محمد سامى من مدينة اطسا :الزينة احد مظاهر البهجة والسرور فى رمضان واقوم بمساعدة الاطفال فى عمل الزينة وتركيبها وهى عادة سنوية تفرح بيها الاسر وتشعر الناس بقدوم الشهر الكريم وهى بالمناسبة بتفكرنى بطفولتى.

وايضا من مظاهر الشهر الكريم ان تجد اعمدة المساجد وقد تم لفها بالفراشة واضاءة المأذن والمحراب بالانوار والتى غاليا ما تكون خضراءاو حمراء كما يحرص القائمين على المساجدعلى تنظيف السجاد وغسله استعدادا لاحياء ليالى الشهر الكريم واداء صلاة التراويح والاستماع الى الخطب والدروس الدينية والمقارئ التى تقام بعد صلاة العصر فى العديد من المساجد .

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