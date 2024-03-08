محمود الخطيب يحضر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي ستقام مساء الجمع على ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية.

وقال سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية إن محمود الخطيب رئيس النادي الأول سيحضر مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر.

وأضاف أن محمود الخطيب، سيصل صباح اليوم الجمعة، إلى الرياض لحضور مباراة القمة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.