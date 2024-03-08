النتائج الكاملة لمباريات الذهاب للدور ثمن النهائي للدوري الأوربي

أقيمت مساء الخميس مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوربي ثاني بطولات القارة الأوربية من حيث الأهمية بعد بطولة دوري أبطال أوربا حيث أسفرت مبارياتها عن حسم اندية كبرى لبطاقة التأهل للدور ربع النهائي كما شهدت عدة مفاجأت .

أولى المباريات كانت الفوز الكاسح لفريق ليفربول الأنجليزي على منافسه سبارتا براج بخمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب براج أحرز لفريق ليفربول الكسندر ماكليستر و داروين نونيز ( هدفين ) و دومينيك سوبوسلاي و لويس دياز فيما سجل هدف سبارتا براج كيفين برادلي لاعب ليفربول في مرماه .

مباراة ثانية اقتربت بالفائز بها من الدور ربع النهائي وهي مباراة ايه اس روما الإيطالي مع برايتون الأنجليزي والتي أنتهت بفوز روما بأربعة أهداف مقابل لاشىء تناوب على تسجيلها مل من البلجيكي لوكاكو والارجنتيني ديبالا و مانشيني و باولو كريستانتي ليقترب فريق العاصمة الإيطالية كثيرا من الدور ربع النهائي .

ثالث المباريات كانت مباراة ايه سي ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي على ملعب سان سيرو والتي انتهت بفوز الميلان بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت حالتي طرد واحدة لكل فريق وسجل أهداف الميلان المهاجم الفرنسي اوليفية جيرو و الهولندي رايندرز و الأنجليزي لوفتوس تشيك والأمريكي بوليسيتش.

كما فاز اوليمبيك مارسيليا الفرنسي على فياريال الأسباني بأربعة أهداف مقابل لاشىء ليضع أبناء مدينة الجنوب الفرنسي قدما في الدور ربع النهائي في ليلة تألق فيها الجابوني بيير ايريك اوباميانج الذي سجل هدفين .

وتعادل بنفيكا البرتغالي مع رينجرز الاسكتلندي بهدفين لكل فريق وفاز فرايبورج الألماني على ويستهام يونايتد الأنجليزي بهدف مقابل لاشىء وتعادل كاراباخ الاذربيجاني مع بايرليفركوزن الألماني بهدفين لكل فريق في مفاجأة قاسية .