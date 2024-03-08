كلوب : سبارتا براج ازعجنا بالمرتدات والنتيجة أعلى من الأداء

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأنجليزي ارتياحه الكامل لنتيجة مباراة فريقه امام سبارتا براج التشيكي في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوربي والتي انتهت بفوز ليفربول بخمسة اهداف مقابل و اقتراب الفريق الانجليزي بشكل شبه مؤكد من التأهل الى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة: لا شك أن نتيجة المباراة رائعة . حققنا الأهم وهو تحقيق نتيجة كبيرة تضعنا على طريق التأهل الى الدور ربع النهائي . النتيجة رائعة لكن الأداء لم يكن على مستوى النتيجة فلم نقدم هذا الأداء الكبير الذي يجعلنا سعداء . رأينا كيف ازعجتنا الهجمات المرتدة لفريق سبارتا براج خاصة في الشوط الاول من الواضح انهم استعدوا جيدا لتنفيذها وكانت لديهم فرصة او اثنين في الشوط الاول لكن لحسن الحظ لم يتم استغلالهما بشكل مثالي.

وأضاف يورجن كلوب : لاشك ان مباراة السيتي مساء الاحد المقبل القت ببعض الظلال على ادائنا اليوم بعض الشىء لكن في النهاية حققنا فوزا كبيرا . نريد أن نلعب افضل كرة قدم ممكنة ربما لم نستطع هذا اليوم او ربما تكون هذه هي أفضل كرة قدم نستطيع تقديمها في الفترة الحالية .على المستوى الهجومي احرزنا أهدافا رائعة لكنها أهداف من مهارات فردية للاعبينا ولم تكن نتيجة عمل جماعي للفريق . دعونا نغلق ملف هذا المباراة ونبدأ في التعافي للمباراة القادمة .

يذكر ان ليفربول يتصدر الدوري الأنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشيستر سيتي والفوز في مباراة الأحد المقبل على ملعب انفيلد رود سيضع ليفربول في الصدارة بفارق أربعة نقاط عن السيتي .