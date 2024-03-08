دراما رمضان 2024| نوبات الهلع والقلق وسلبياتها في أحداث "لحظة غضب"

قصة درامية جديدة في الماراثون الرمضاني الذي يبدأ بعد أيام قليلة في مسلسل "لحظة غضب" للفنانة صبا مبارك، والتي تأتي أحداثه في مزيج بين الاجتماعي والرومانسي والكوميدي.

حكاية مسلسل لحظة غضب وعلاقته بنوبات الهلع والقلق

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

بوستر مسلسل لحظة غضب

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.