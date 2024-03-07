المصري يخاطب الجهات المعنية للتوصل لحل لإذاعة مباراته مع زد

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن مجلس الإدارة قد بدأ بالفعل بمخاطبة كافة الجهات المعنية ممثلة في الشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم واتحاد الكرة من أجل التوصل لحل لإذاعة مباراة فريق المصري المقبلة أمام فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل وذلك بالتزامن مع مباراتي الجونة والزمالك والبنك الأهلي والأهلي .

وأضاف أن المجلس ينتظر نتيجة هذه الاتصالات المكثفة والتي تهدف إلى حفظ حق جماهير المصري في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة خاصة بعد العروض المميزة للفريق والتي دفعت به لاحتلال صدارة ترتيب المسابقة ، مشيرا أن مجلس إدارة النادي المصري يثق في حكمة الجهات المعنية على الاستجابة لرغبات جماهير المصري وحقها المشروع في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة على أي من القنوات التابعة للشركة المتحدة والتي يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام وذلك حتى لا يتسبب عدم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة في إثارة البلبلة في الشارع البورسعيدي.