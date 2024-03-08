الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

" إدارة الجودة الشاملة فى التعليم العالى" محاضرة بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 نظمت جامعة الوادى الجديد، محاضرة  توعوية تثقيفية للعاملين بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى للجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية.


وقال حمدى رشوان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية، أن المحاضرة شارك فيها مديرى العموم بالجامعة وأمناء الكليات والعاملين بالجهاز الإدارى بمختلف القطاعات بالجامعة.

وأضاف رشوان، أن المحاضرة حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد سيد السباعى استاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة أسيوط ،وتناولت المحاضرة التخطيط الاستراتيجي للجامعة والقيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة .
وفى نهاية المحاضرة تم الرد على استفسارات المشاركين من كافة القطاعات بالجامعة

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