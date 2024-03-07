استمرار رفع كفاءة ميدان السيدة زينب و الشوارع المحيطة

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة كافة مستجدات اعمال التطوير التي تشهدها احياء المنطقة الجنوبية من خلال زيادة نسب التنفيذ ومتابعة كفاءة وجودة الاعمال و التي يشهدها حاليا ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به في اطار رفع كفاءة و تجميل جميع الميادين و الشوارع لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية و الدينية التي تزخر بها احياء المنطقة الجنوبية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم .

و قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية مكثفة لمتابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة و الشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب اولا بأول وبذل اقصى الجهود لخروج الاعمال الى النور بالمظهر اللائق والتي تتماشى مع عراقة و جلال المزارات.

حيث رافقت الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية و حي السيدة زينب خلال جولتها لتنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بأعمال التطوير مؤكدة على مواصلة الاعمال بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام وتشمل اعمال التطوير ورفع الكفاءة الطرق وترميم و دهان البلدورات و الارصفة الى جانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جماليه مع رفع نواتج التقليم ورفع كفاءه اعمدة الانارة و دهانها واستبدال الكشافات التالفه مع الانتهاء من استعدال باقي الاعمده وصيانه الولاعات ودهان اكشاك الاناره .

رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب و الشوارع المحيطة به ومنها شارع بورسعيد وشارع السد و دهان العقارات بالوان موحدة

اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام و الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب و الشوارع المحيطة به ومنها شارع بورسعيد وشارع السد و دهان العقارات بالوان موحدة نظرا للاقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة و مزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعلى هامش الجولة قامت الاجهزة التنفيذية و ادارات الاشغالات والمتابعة الميدانية بحي السيدة زينب بحملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات والمخالفات والتي تعوق الطريق و تعرقل الحركة المرورية و شغل الارصفة الى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي المواكبة لاعمال التطوير وذلك بميدان السيدة زينب و بجوار مدرسة الخديوية.