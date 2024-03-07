رمضان 2024.. أمير كرارة فى ناهيا لتصوير مشاهد "بيت الرفاعي"

على قدم وساق، يواصل النجم أمير كراراة تصوير مسلسل “بيت الرفاعي” بالجيزة وتحديداً منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل الذى يضم عدد كبير من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

ولأول مرة، يلعب النجم أمير كرارة دور الدكتور في الدراما وذلك خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعى الذى يخوض به كرارة منافسات دراما رمضان 2024.

شخصية أمير كرارة فى بيت الرفاعي

حيث يجسد أمير كرارة شخصية "ياسين الرفاعى" الذى يعيش مع عائلته في منطقة نزلة السمان، ووالده هو كبير العائلة والمسؤول عن التجارة وبعد وفاته يحدث صراعات كبيرة مع ابن عمه أحمد رزق، على من سيكون كبير العائلة والمسؤول عن إدارة شؤونها.

حرص النجم أمير كرارة على تشويق جمهوره لمسلسله الجديد “بيت الرفاعى”، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024، حصرياً على قناة ON.

حيث طرحت منصة Watch it فيديو للنجم أمير كرارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من داخل الكواليس وقال خلاله: "استنوني على Watch it في رمضان".

ويواصل النجم أمير كرارة مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين، ويكثف أمير كرارة ساعات التصوير.

وروجت منصة Watch it لمسلسل بيت الرفاعى حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة بوستر بطل العمل كرارة.

أمير كرارة

وعلقت الصفحة: انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم ماعدا دول الخليج.

ويقدم أمير كرارة دور شعبي في اطار تشويقي مليء بالاثارة، ويصور أمير كرارة مشاهده بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعاونا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية.

ويكثف المخرج ساعات تصوير العمل سعيا منهم لانهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الاسبوع الأول على أقصى تقدير.

يحافظ النجم أمير كرارة على تواجده في منافسات رمضان المقبل 2024 للعام العاشر على التوالي اذ يقدم هذا العام مسلسل “بيت الرفاعى”، حيث يعد كرارة النجم الوحيد الذى قدم مسلسلات في شهر رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة دون أن يغيب عن أي موسم.

وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى 2016 تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث في عام 2019.

وتابع أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذى عرض في شهر رمضان 2021، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرتته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي.