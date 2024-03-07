الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

عامل يزود سيارة بالوقود
عامل يزود سيارة بالوقود

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقية ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: "وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"وزارة البترول هي الأقدر للرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه".

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وفي سياق آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهور، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.

اتفاق النقد الدولي "أولي"

وكشف، آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء، وهو اتفاق أولوي وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر الجاري، بالتزامن مع حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية.

وأضاف أنه تم التوقيع بالفعل، وتم زيادة القرض بقيمة 8 مليارات دولار، مواصلا :"المشاورات مع الشركاء سيتم إعلانها  من خلال مجلس الوزراء ".

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