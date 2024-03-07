ندوة توعية وتدريب عملي للعاملين بمحطة صرف صحي قحافة في الفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية وضرورة رفع الوعي لدى جميع العاملين بالشركة بإتباع اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية والإلتزام بتطبيقها في كافة مواقع العمل بالشركة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم كونهم أحد الركائز الأساسية في عملية الإنتاج.

وأضاف أننا نسعى جاهدين لتوفير كافة مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين بالشركة بجميع مواقع العمل.

جاء ذلك خلال ندوة التوعية التي ألقاها العقيد محمد كمال مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة والتي استعراض خلالها مفهوم واشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الحرائق والتعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية التعامل مع الاماكن المغلقة والضيقة والغازات السامة وتعريف العاملين بمدلولات العلامات الإرشادية والتحذيرية ، كما نفذ العاملين بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تدريبات عملية حول تلك المفاهيم.

برنامج تدريبى

وفى وقت سابق نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، برنامج تدريبي لمهندسي تشغيل الصرف الصحي عن مأمونية نظم تداول الصرف الصحي وذلك لعدد من الشركات (صرف القاهرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر) بالتعاون بين قطاعي الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأوضح "النجار" أن الادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية قامت بتنظيم دورة تدريبية تحت مسمى مأمونية نظم تداول الصرف الصحي (مديري محطات وشبكات صرف صحي) ضمن برنامج الاحتياجات التدريبية.

وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الإدارة العامة للتدريب أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف المهندسين بالمحطات بمنهجية سلامة ومأمونية المياه تنفيذاً لأحدث الإرشادات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية لا سيما كونها منهج استباقي في إدارة المخاطر في مرافق الصرف الصحي.

وخلال الدورة التدريبية قام كلا من الدكتور محمد عبد المولى، والدكتور علاء سالم، والدكتور حسن عبد الله، بالإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة بشرح كيفية توصيف مراحل نظام الصرف الصحي (نظام التجميع ونظام المعالجة وإعادة الاستخدام) مع مراعاة الشروط الصحية و البيئية، وذلك في حضور منسقة التدريب نسمة ماهر من الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة.

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