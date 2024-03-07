القابضة للمياه تنظم ورشة عمل لتنقية مياه الشرب بسوهاج

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل تتناول تطوير اداء محطات مياه الشرب التى تعمل بتكنولوجيا الترشيح المستمر.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسوهاج، أنه شارك فى ورشة العمل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والبحر الاحمر واسيوط والاقصر واسوان.

وأشار المهندس على البنا مدير دعم التكنولوجيات الجديدة لمعالجة مياه الشرب بالشركة القابضة، إلى انه تم خلال ورشة العمل استعراض المقارنة بين تكنولوجيات الترشيح المختلفة لمعالجة مياه الشرب والتى تتمثل فى الترشيح الفائق والترشيح المستمر والمحطات التقليدية بالترشيح الرملى وذلك من حيث تكاليف الانشاء والتشغيل واستهلاك الكهرباء وجودة المياه المنتجة هذا بالاضافة الى عرض مميزات تكنولوجيا الترشيح المستمر.