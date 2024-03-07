ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتفوقين والمتميزين بمدرسة الشرقي بهجورة الثانوية بنجع حمادي

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، والنائبة البرلمانية رحاب عبد الرحيم الغول عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، حفل ختام الأنشطة الطلابية، وتكريم المتفوقين والمتميزين من الطلاب والطالبات بمدرسة الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سيد أحمد حسين مدير إدارة المدرسة، ومحمد سعيد الأنصاري وكيل المدرسة.

جاء ذلك بحضور الحاج عبد الرحيم عبد الفتاح رئيس مجلس أمناء المدرسة، والشاعر الكبير الدكتور مبارك سيد أحمد، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وهيئة المعلمين والمعلمات، وعدد من أولياء الأمور.

استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاه إلقاء قصيدتين للشاعر الدكتور مبارك سيد احمد، والشاعر القدير كرم محمدين كبير الاخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، ثم إلقاء كلمات للدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، والنائبة رحاب الغول، وبعض الضيوف، فضلا عن الفقرات الفنية للطلبة والطالبات، واختتم الحفل بتقديم درعين تذكاريين للدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، والأخر للنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب تقديرا لدورهما وجهودهما في خدمة ورقي العملية التعليمية، بعدها جري تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتميزين بالمدرسة.

وعلي هامش الحفل، قام الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، والنائبة البرلمانية رحاب الغول بافتتاح حجرتا التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، وأبديا إعجابهما بالمعروصات بالحجرتين، و أكدا علي أهمية الأنشطة التربوية في إثراء وخدمة العملية التعليمية في المجتمع المدرسي، وأعربا عن خالص تمنياتهما لإدارة المدرسة بدوام التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية، وقدما شكرهما والحضور لإدارة المدرسة أيضا لتفعيلها الأنشطة التربوية بالمدرسة ولخوصها في العديد من المسابقات وإحراز المراكز المتقدمة علي مستوي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، والمديرية بقنا.