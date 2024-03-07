خبير اقتصادي: البنك المركزي سيتدخل بسعر الصرف إذا حدث تحركات غير منطقية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي، أن قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع من الجمارك، تخاطب السوق بطرفيه المستهلك والمستثمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن تحركات البنك المركزي والحكومة تأثيرها لن يكون على مستوى الجهاز المصرفي فقط بل لها تأثير على السوق بشكل عام.

البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف

وأوضح: “أننا أمام مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف لم تمر على الاقتصاد المصري”، موضحًا أنه في السابق كان الاقتصاد المصري يستخدم طريقة لسعر الصرف يسمى سعر الصرف المدار وتحديد مستوين للسعر يجري التحرك من خلالهم، إلا أن السعر الآن أصبح مرنا.

وتابع أن التحرير المدار لسعر الصرف كان به تحديد لنطاق للسعر ولا يجب أن يتخطاه، مضيفًا أن البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف وجعل السوق هو المتحكم به، وهو ما سيقوم بتحديده، موضحًا أنه في حالة هناك تحركات غير منطقية في سعر الصرف سيكون هناك تدخل من البنك.