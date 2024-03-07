أذكار المساء مختصرة مكتوبة لتتمكن من قراءتها يومياً بكل سهولة وأخذ الأجر والثواب مع الحصول على فوائد الأذكار المتعددة وانشراح صدرك بها، وتظل في معية الله .

اذكار المساء مختصرة مكتوبة

إليك أهم الأذكار التي يجب قراءتها كل مساء بشكل مختصر لن تأخذ من وقتك الكثير لكن بها الكثير من الثواب والأجر بإذن الله تعالى:

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سبحان الله وبحمده: عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته) – (عشر مرات).

(اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد) – (ثلاث مرات).

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت) – (ثلاث مرات).

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير) – (عشر مرات)

(اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُهُ).– (ثلاث مرات).

(اللهم بكَ أمسينا، وبكَ أصبحنا، وبكَ نحيا، وبكَ نموت، وإليك المصير).

آية الكرسي، قال تعالى: (اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).[٩]

(سبحان الله و بحمده)– (مائة مرة)

(اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر)، من قاله فقد أدى شكر ليلته.

(اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي)

(اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شئ ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه).

(اللَّهُمَّ إنِّي أمسيتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ). (أربع مرات)

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أهمية أذكار المساء

لاشك أن أكثر الناس لديهم ما يشغلهم يومياً من أساسيات الحياة ومتطلباتها مما يجعلهم يتكاسلون عن قراءة الأذكار يوميا، لكن إذا عرفوا فضلها لن يتركوا قراءتها :