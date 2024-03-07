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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إعلان أسماء الأساتذة المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة طنطا.. والأحد فتح باب الطعون

الدكتور محمد حسين
الدكتور محمد حسين والدكتور محمود سليم

أعلن رئيس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية أسماء الأساتذة المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة طنطا.

والمتقدمون لشغل منصب رئيس جامعة طنطا وفقل للترتيب الأبجدي هم على النحو التالي:

الدكتور  أيمن عبد المقصود يوسف عبد الغنى رئيس قسم التخدير بطب طنطا

الدكتور عبير مصطفى عبد الغنى دراج رئيس قسم علاج الجذور بطب أسنان طنطا

الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

الدكتور  محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وتنمية المجتمع

الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية طب طنطا

الدكتور محمود حلمى بلال بكلية طب أسنان جامعة دمنهور

وكانت اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا أعلنت عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئاسة  جامعة طنطا طبقاً للجدول الزمني، والذي ينص على فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من يوم السبت 2 مارس.

وأعلنت اليوم الخميس القائمة المبدئية للمتقدمين على أن يتم تلقي الطعون من الأحد 10 مارس حتى الإثنين 11 مارس2024.

ويتم انعقاد لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 13 مارس 2024، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 17 مارس 2024 على أن يتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين للمنصب بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

أحمد غنيم
أيمن عبد المقصود

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