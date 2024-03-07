رمضان 2024.. أكرم حسني ونسرين أمين يصوران "بابا جه" في جاردن سيتي والتجمع

على قدم وساق، يواصل النجمان أكرم حسنى ونسرين أمين تصوير عدد من مشاهد مسلسل “بابا جه” المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2024 حصريا على قناة dmc ومنصة watch it، داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس، حيث ينتقل الثنائى حاليا بين التجمع وحى جاردن سيتى التي يتواجد فيها الديكور الأساسى وهو منزلهما.

وتصدرت النجمة نسرين أمين، بوستر ترويجيا جديدا للمسلسل ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، صورة البوستر الترويجي عبر موقع فيس بوك، وكتبت: "انتظروا مسلسل بابا جه مع النجمة نسرين أمين حصريًا على DMC".

نسرين أمين

شخصية أكرم حسني

حيث يظهر أكرم حسني فى المسلسل بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

وكانت نشرت المتحدة صورة لأكرم وهو يحمل العديد من علب وحقائب الهدايا التي ارتفعت حتى غطت وجهه، فضلاً عن إحاطته بالكثير من البالونات.

أكرم حسني

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوستر جديد للنجم أكرم حسني من مسلسل "بابا جه"، الذى يخوض به السباق الرمضاني لعام 2024.

أكرم حسني



قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أكرم حسني

أبطال المسلسل

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.