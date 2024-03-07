60 فريق فى دورة التحالف الوطني الرمضانية لكرة القدم بالفيوم

أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لمحافظة الفبوم، أنها ستطلق دورة رمضانية في كرة القدم، مع بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، يشارك فيها 60 فريق، تمثل كل القري والاحياء بالمحافظة ، ويديرها حكام منطقة الفيوم لكرة القدم، ووضع الجدول ونظم التصفيات نخبة من خبراء كرة القدم في الفيوم.

وتبدأ التصفيات علي مستوي المراكز اولا ، يتم تصعيد فريقين من كل مركز للأدوار النهائية، ويتم تقسم الفرق المؤهلة الي هذه المرحلة الي مجموعتين بنظام القرعة العلنية، وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد ، يصعد منه اول وثاني كل مجموعة للعب الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفريقين الفائزين لتحديد المركز الاول والثاني، والفريقين المهزومين يلعبان علي المركز الثالث.

جوائز الدورة

يحصل الفريق الأول علي ميداليات المركز الاول وجائزة مالية قدرها 15 الف جنية، ويحصل صاحب المركز الثاني علي جائزة قدرها ١٠ الاف حنيه والفريق الفائز بالمركز الثالث يحصل علي جائة قدرها ٥ الاف جنيه.

كما يحصل احسن لاعب ناشئ علي جائزة نقدية وهدية تذكارية، واللاعب الذي ينهي الدورة بدون إنذارات أو أي قرارات إدارية يحصل علي حائزة الاخلاق الريلضية، وهناك جوائز لاحسن لاعب، هداف الدورة، واحسن حارس مرمي.

وسيتم دعوة كشافي الأندية التي تلعب في مسابقات الاتحاد المصري ، بداية من الدوري الممتاز وحتي مسابقة الدرجة الرابعة، لاكتشاف المواهب وضمها الي قطاع الناشئين في انديتهم، ولهذا تم النزول بالسن الي ١٦ سنة، لإتاحة فرصة اكبر للناشئين لاظهار مهاراتهم الفردية والجماعية، حتي يتمكنوا من الانضمام للأندية التي تري فيهم الموهبة التي تصلح لفرقهم.