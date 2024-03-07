قمة نهائي الكأس .. جوميز يحاضر لاعبي الزمالك بالفيديو قبل المران الأخير

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي في السابعة والنصف من مساء غد الجمعة على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك للمواجهة على النحو التالي ..

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وعقد المدير الفني للأبيض جوميز ، محاضرة فنية على لاعبي الأبيض بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المران.