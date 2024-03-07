رمضان 2024.. 5 أسباب تجعل مسلسل "سر إلهي" على قائمة المشاهدة

بدأت مرحلة العد التنازلي لمسلسلات رمضان لعام 2024، حيث يحاول كل مسلسل أن يجذب الجمهور نحوه ليكون الأكثر نجاحا بين باقي المسلسلات، ويشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة والثرية، من بينها مسلسل سر إلهي، للنجمة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز.



ويتميز مسلسل سر إلهي بالعديد من العوامل التي تجعله يتجه نحو جذب المشاهد إليه مع بداية شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل تفرده بالعديد من المزايا والأسباب نرصدها خلال السطور التالية والتي كانت من أهمها:



1- روجينا



تعد نجمة العمل روجينا من النجمات التي استطاعت خلال السنوات الماضية ان تكون من أصحاب القاعدة الجماهيرية والشعبية الكبيرة خاصة في ظل اهتمامها بقضايا المرأة والقضايا التي تهم قطاع عريض من الأسر المصرية، وكانت على مدار السنوات الماضية عبر أعماله المتتالية أن تكون على رأس قوائم المشاهدة لكل الطبقات الاجتماعية، وخلقت لنفسها مكانة متفردة بين نجوم جيلها بما تقدمه من موضوعات جادة.

2- المخرج رؤوف عبد العزيز

استطاع على مدار السنوات الماضية ان يخلق لنفسه مكانة متفردة وأسلوب خاصة يميزه عن غيره، وهذا ما ظهر جليا في كل الأعمال الفنية التي قدمها سواء كانت مع النجم هاني سلامة، والذي كان له فضل كبير في إعادة اكتشافه بعين مختلفة، مرورا بجمال سليمان وسهر الصايغ، وصولا للنجمة روجينا، التي قدمها على مدار عامين الماضيين بشكل مختلف للجمهور، مما جعلهم يكرروا هذا العام التعاون الثالث.

كما يعد اسم المخرج رؤوف عبد العزيز على مائدة سباق رمضان يعطي ثقة لدى المشاهدين في مشاهدة عمل درامي متميز وفكرته خارج الصندوق، وذلك على مدار تاريخ فني ليس كبيرا ولكنه استطاع خلال فترة قليلة أن يحفر اسمه وسط المخرجين الكبار، ويضع في كل عمل يقدمه بصمته الخاصة، وأسلوبه المختلف في الإخراج والتصوير، لكونه المخرج الوحيد الذي يعمل "بروحين" خلال السنوات الماضية، ما بين كونه مدير تصوير بارع عينه تخطف أعين الجمهور من أول لحظة، إلى جانب عمله كمخرج حيث أثبت خلال السنوات الماضية للجميع براعته في الجمع بين الاثنين.

3- قصة العمل

- أظهر البرومو الترويجي للعمل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تمر بها نصر الشخصية التي تقدمها روجينا، ومدى الظلم والمعاناة التي تتعرض لها، ودخولها السجن في قضية قتل ظلم لم ترتكبها، فضلا عن إلقاء الضوء على الميراث وما يحدث بين الأشقاء، وكذلك الغدر خاصة عندما يكون من أقرب الأشخاص، فضلا عن حديث روجينا أنها لن تترك حقها وسوف تنقم من كل ما ظلم، كل هذه الأحداث تجعل الجمهور متشوق لمعرفة ماذا حدث؟ وماذا سوف يحدث، وكيف تنتقم؟ وغيرها من الاسئلة التي تجعل المشاهد في حالة شغف وترقب دائما ما سيحدث بالعمل،

كما حمل البرومو العديد من المشاهد القاسية والمؤثرة للنجمة روجينا، والتي أظهرت مدى تمكن وقدرة المخرج رؤوف عبد العزيز في فن إدارة الممثل، والتي انتهت بقولها:"انا مقتلتش حد".

كما عرضت قناة cbc، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو للفنانة روجينا من كواليس مسلسل «سر إلهي»، يكشف بعضا من ملامح شخصية نصرة خلال المسلسل، حيث تقول روجينا خلال الفيديو: «ماليش في الدنيا غير بنتي وإخواتي، بس الدنيا مبتمشيش على مزاج حد، عادي تخسر بس اللي مش عادي إنك تسيب حقك، وكله بإذنه».

4- فريق العمل

مسلسل سر إلهي يضم أكثر من 17 نجم، مقسمين إلى أربع أجيال مختلفة حيث ينضم العمل كلا من الفنان القدير صلاح عبد الله، وأحمد بدير، و ميمي جمال، وعودة محمود الحديني للدراما بعد غياب 12 سنة، هذا الي جيل أحمد سلامة و محسن منصور، ومحمد ثروة، مراد مكرم، كذلك جيل النجمات مي سليم ، ورشا مهدي، ونهى عابدين، وأحمد مجدي، ومحمود حجازي، والجيل الشباب، رنا رئيس و يوسف الأسدي، و مريم أشرف زكي، الطفلة سيليا، وكل هولاء النجوم في عمل درامي مشوق مليئ بالاحداث.

5- كيمياء المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا

من أهم عوامل نجاح أي عمل فني بشكل عام أو درامي بشكل خاص هما البطل و المخرج، ولا يكفي أن يكون البطل والمخرج موهوبين أو مبدعين فقط، ولكن الأهم أن يكون بينهما تفاهم أو"كيميا"، وهو ما ظهر بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في كلا من مسلسل "انحراف "، ومسلسل "ستهم"، الذي كان من أهم الأعمال التي عرضت العام الماضي بشهادة الجمهور والنقاد مما جعلهم يكرروا هذا العام التعاون الثالث في "سر إلهي".