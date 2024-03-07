الورم الميلانيني.. نوع من أنواع سرطان الجلد يشكل خطرًا على الإنسان

قال عالم الأورام والثدي دانييل نازلييف إن الورم الميلانيني يمكن أن يتطور بسرعة إلى شكل حاد إذا لم يتم علاجه في مرحلة مبكرة، ومن المهم معرفة أعراض سرطان الجلد، وكذلك كيفية اكتشافه في المنزل.

الميلانوما (نوع من سرطان الجلد) هو سرطان خطير يتجلى في نمو ورم خبيث في الجلد أو الأغشية المخاطية.

العلامة الأكثر شيوعًا للورم الميلانيني هي شيء لم يكن موجودًا من قبل - شامة أو نمش أو أي بقعة أخرى على الجلد ظهرت مؤخرًا، وكتب الطبيب في مدونته أن هذا ما يسمى "الآفة الجديدة" ويجب مراقبتها عن كثب.

علامات أخرى للورم الميلانيني



تغير في حجم أو شكل أو لون الشامات أو النمش

ظهور الشامة المسببة للحكة والنزيف

قد تظهر كرقعة مسطحة من الجلد متغير اللون

يمكنك إجراء فحص ذاتي في المنزل عن طريق فحص جميع مناطق بشرتك، بما في ذلك فروة رأسك، وبين أصابع قدميك، وبين أصابعك. للراحة، استخدم المرآة.

وأشار الطبيب إلى أن "الكشف المبكر عن سرطان الجلد وعلاجه هو أفضل وسيلة لضمان نتيجة إيجابية".

الأعراض الكلاسيكية للورم الميلانيني



شكل غير متماثل، حواف غامضة

نزيف طفيف

نمو أفقي سريع

ظهور سماكة على السطح

تلوين غير متساو

احمرار الجلد حول الشامة

مع تقدم المرض، تظهر أعراض التدهور العام في الرفاهية. نحن نتحدث عن الضعف والهزال وقلة الشهية والتعب والدوخة والغثيان والقيء، ويحدث هذا بسبب التسمم السرطاني.

الوقاية من سرطان الجلد

تجنب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس على الجلد المكشوف

رفض أي طرق للدباغة

استخدام كريم خاص

الفحص المنتظم من قبل طبيب الأمراض الجلدية

إزالة الشامات البارزة وغير الطبيعية