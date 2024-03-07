تعليم نجع حمادي تشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بالشهيد إسلام

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة التربوية بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام، و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بقنا، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، وعدد من موجهي الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، وعلي موسي مدير إدارة المدرسة، وطلاب المدرسة و معلميها وعدد من أولياء الأمور.

وبدأ مدير عام الإدارة زيارته للمدرسة، بإفتتاح واستعراض معرض الصحافة المدرسية، بإشراف آية موسي اخصائي الصحافة والإعلام التربوي بالمدرسة، والذي يتضمن صحف حائطية متنوعة تحتوي علي مختلف فنون التحرير الصحفي، مشيدًا بالأعمال الصحفية المعروضة بالمعرض.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تريد النشيد الوطني من الحضور، ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم عرض لبعض الفقرات الفنية، و الكورال الجماعي وغناء جماعي لطلاب وطالبات المدرسة، وبعض الاستعراضات الفنية للتلاميذ والطلاب، وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.

ووجه مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، الشكر للقائمين على الحفل والطلاب المشاركين فيه والمعلمين لتميزهم وتفانيهم في العمل، مشيدا بالفقرات الفنية، والعروض التي قدمها تلاميذ وطلاب وطالبات المدرسة، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من ابنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدًا حرصه على حضور كافة الأنشطة المدرسية بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية، لدورها المهم في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم.