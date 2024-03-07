مكالمات تطالب رجال أعمال إسرائيليين بصفد بالخروج هربا من هجمات حزب الله

قال إعلام عبري إن هناك مكالمات مسجلة تصل إلى هواتف أصحاب المصالح في مدينة صفد وتطلب منهم تحويل ممتلكاتهم لأموال والخروج من صفد وإلا سيكونون فريسة.

وسائل الإعلام العبرية، أن حزب الله يخطط لتوسيع ضرباته بشكل كثيف باتجاه صفد المدينة بحال وسعت القوات الإسرائيلية هجماتها يوم 15 اذار وبعد.

وأضافت، سكان صفد و الجولان سيغادرو مناطقهم قريباَ بحال توسع العمليات في لبنان الذي قد يحدث في منتصف الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، أمطرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قبل قليل، مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎وردا على ‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة الضهيرة ‏واستشهاد مواطن، ‌‎قصفت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 14:50 من بعد ظهر يوم ‏الخميس ‌‏07-03-2024 مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا.‏

كانت قد دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة وتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره وإحياء أيام وليالي رمضان المبارك في باحاته، تأكيدًا على هويته العربية والإسلامية، ورفضا لأية محاولات صهيونية لتقييد الحركة فيه أو إليه، والتصدّي لمخططات الاحتلال وغلاة مستوطنيه تجاه القدس والأقصى.

وأضافت حماس في بيان لها عبر حسابها: كما ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني والخيري لتضميد جراح الأهالي في قطاع غزَّة، ودعم العوائل والمرضى والجرحى، وبناء مشاريع خيرية تدعم صمودهم في وجه العدوان الصهيوني.

وتابعت: كما ندعو كل الحكومات والمؤسسات في الأمة العربية الإسلامية إلى أن يكون هذا الشهر المعظّم فرصة للعمل بشكل جاد، والضغط بكل الوسائل لوقف العدوان، ولتسيير جسور بريّة وبحرية وجوية، وإدخال المساعدات الإغاثية والمشافي الميدانية إلى كافة مناطق قطاع غزَّة، منعًا لاستمرار حرب التجويع والإبادة ضد أكثر من مليونَي فلسطيني.

حزب الله: قصفنا مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية. ‏